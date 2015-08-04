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    Маскерано выбран четвертым капитаном «Барселоны»

    Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано был выбран четвертым капитаном «Барселоны». После ухода Хави в «Аль-Садд» в каталонском клубе осталось только три человека, которые могут претендовать на капитанскую повязку, находясь на поле: Андрес Иньеста, Лионель Месси и Серхио Бускетс.

    Как сообщает источник, по сути, выбор проходил между защитником сине-гранатовых Жераром Пике и Хавьером Маскерано. Двое других, наиболее долго находящихся в стане «Барселоны» футболистов Дани Алвеш и Педро – не рассматривались как кандидаты, так как в ближайшее время скорее всего покинут клуб.

    Источник: Football Espana

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    04.08.2015 18:45
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    Комментарии (3)
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    Костя-ФК Барселона
    1438703295
    Отлично
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    Protosser
    1438753535
    Маска может и первым капитаном быть. Только Иньеста может с ним конкурировать. Месси, Бускетс, Пике и пр. - уступают Маскерано в этой должности.
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    ologreds
    1694997476
    numo437795
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