Маскерано выбран четвертым капитаном «Барселоны»

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано был выбран четвертым капитаном «Барселоны». После ухода Хави в «Аль-Садд» в каталонском клубе осталось только три человека, которые могут претендовать на капитанскую повязку, находясь на поле: Андрес Иньеста, Лионель Месси и Серхио Бускетс.





Как сообщает источник, по сути, выбор проходил между защитником сине-гранатовых Жераром Пике и Хавьером Маскерано. Двое других, наиболее долго находящихся в стане «Барселоны» футболистов Дани Алвеш и Педро – не рассматривались как кандидаты, так как в ближайшее время скорее всего покинут клуб.

