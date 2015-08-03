«Боруссия» и «Шальке» поспорят за Шакири

Дортмундская «Боруссия» готова поспорить со своим принципиальным соперником «Шальке-04» за право вернуть вингера Джердана Шакири в Бундеслигу.

Миланский «Интер», за который игрок сборной Швейцарии выступает в настоящее время, готов расстаться с Шакири ради приобретения Ивана Перишича из «Вольфсбурга».

Сообщается, что клуб из Гельзенкирхена уже согласовал стоимость трансфера с «Интером», однако для осуществления перехода им необходимо избавиться от обязательств перед полузащитником Кевином-Принсом Боатенгом, освобожденным из команды.