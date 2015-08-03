Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    «Боруссия» и «Шальке» поспорят за Шакири

    Дортмундская «Боруссия» готова поспорить со своим принципиальным соперником «Шальке-04» за право вернуть вингера Джердана Шакири в Бундеслигу.
    Миланский «Интер», за который игрок сборной Швейцарии выступает в настоящее время, готов расстаться с Шакири ради приобретения Ивана Перишича из «Вольфсбурга».
    Сообщается, что клуб из Гельзенкирхена уже согласовал стоимость трансфера с «Интером», однако для осуществления перехода им необходимо избавиться от обязательств перед полузащитником Кевином-Принсом Боатенгом, освобожденным из команды.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2015 21:28
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Кукуха
    1438627932
    Опять ни минуты покоя =))
    Ответить
    VIPded
    1438631036
    Экая сложная схема...
    Ответить
    mdu86
    1438634409
    Выбирай Боруссию
    Ответить
    Chelsea-1985
    1438639981
    Скорее всего в Шальке
    Ответить
    ologreds
    1694997484
    numo437696
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+