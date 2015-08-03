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    Бригада Сергея Иванова получила назначение на матч ЛЕ

    Арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Иванов будет работать на ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы между норвежским «Одд Гренландом» и шведским «Эльфсборгом». На линиях ростовчанину помогут Вячеслав Семенов из Гатчины и Валерий Данченко из Уфы. Резервный судья — Владимир Москалева из Воронежа.
    В первом матче победили шведы (2:1).

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    Источник: УЕФА

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    03.08.2015 15:55
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    Комментарии (3)
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    "zenit1925"
    1438606751
    Лишь бы не облажались
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    denisov
    1438880121
    Удачно обсудить)
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    ologreds
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