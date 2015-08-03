Бригада Сергея Иванова получила назначение на матч ЛЕ

Арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Иванов будет работать на ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы между норвежским «Одд Гренландом» и шведским «Эльфсборгом». На линиях ростовчанину помогут Вячеслав Семенов из Гатчины и Валерий Данченко из Уфы. Резервный судья — Владимир Москалева из Воронежа.







В первом матче победили шведы (2:1). «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!