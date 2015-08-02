Кобелев: «Не могу сказать, где сейчас М'Вила»

Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что он не знает где находится полузащитник «Рубина» Янн М'Вила, который тренировался с «бело-голубыми».

«Вопрос про будущее М'Вила нужно адресовать в клуб. На базе я его не вижу. Не могу сказать, где он сейчас находится. Нужен ли француз мне лично? Ну что мне отвечать? Если его нет в команде...», — пояснил Кобелев.