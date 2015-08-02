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    Кобелев: «Не могу сказать, где сейчас М'Вила»

    Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что он не знает где находится полузащитник «Рубина» Янн М'Вила, который тренировался с «бело-голубыми».
    «Вопрос про будущее М'Вила нужно адресовать в клуб. На базе я его не вижу. Не могу сказать, где он сейчас находится. Нужен ли француз мне лично? Ну что мне отвечать? Если его нет в команде...», — пояснил Кобелев.
    Напомним, что М'Вила в ближайшее время должен пройти медосмотр в «Сандерленде».

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.08.2015 18:17
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    Комментарии (11)
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    серИт
    1438529680
    так сами не взяли нужен не нужен
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    VIPded
    1438530345
    Менты \"Перехват\" объявили?
    Ответить
    NK-creative
    1438532098
    Операция "мигалка" или "кот в мешке"))
    Ответить
    chelbis
    1438533567
    В Сандерленте он. Контракт уже подписывает
    Ответить
    Portugal_fan7
    1438535110
    Где-то уже подписывает контракт.
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    Miha
    1438540092
    Тут вопрос - подписывали вы его или нет. Если он должен проходить медосмотр в Сандерленде, то значит он в Англии и никому из Динамо он точно ни чего не должен!
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    Jurij_Mar
    1438540186
    Санта Барбара
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    El_Chori
    1438543101
    ПроДинамил)
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    nahan
    1438580429
    С катушки слетел легионер...
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    ologreds
    1694997492
    numo437560
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