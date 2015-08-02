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    • Массимилиано Аллегри: «Матч с «Марселем» стал для нас хорошим тестом»

    Массимилиано Аллегри: «Матч с «Марселем» стал для нас хорошим тестом»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри остался доволен игрой команды в товарищеском матче с «Марселем». Игра завершилась победой французской команды со счетом 2:0, а туринцы весь второй тайм после удаления с поля Штефана Лихштайнера играли в меньшинстве.

    «Первый пропущенный гол был абсолютно случаен. «Ювентус» провел неплохой поединок против команды, которая уже на этой неделе стартует в чемпионате Франции. Понятно, что соперник превосходил нас в физической подготовке. 20 минут мы играли здорово, создавая голевые моменты. После того, как мы остались в меньшинстве, стало очень трудно. В целом команда прибавила. Матч с «Марселем» стал для нас хорошим тестом», – приводит слова Аллегри Tmw.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2015 08:56
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    Комментарии (5)
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    Lampard87
    1438495083
    2 гола,как две полоски))
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    Portugal_fan7
    1438495379
    В этом сезоне игра Ювентуса будет новой, много лидеров ушли с команды, будет любопытно посмотреть на Юве в этом сезоне , после такого удачного 2014/2015.
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    Portugal_fan7
    1438495437
    Будет любопытно посмотреть на Юве в новом сезоне , без своих лидеров и с новыми игроками.
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    batik7_real_madrid_
    1438506069
    Юве удачи в новом сезоне.
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    ologreds
    1694997495
    numo437510
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