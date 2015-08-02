Массимилиано Аллегри: «Матч с «Марселем» стал для нас хорошим тестом»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри остался доволен игрой команды в товарищеском матче с «Марселем». Игра завершилась победой французской команды со счетом 2:0, а туринцы весь второй тайм после удаления с поля Штефана Лихштайнера играли в меньшинстве.



«Первый пропущенный гол был абсолютно случаен. «Ювентус» провел неплохой поединок против команды, которая уже на этой неделе стартует в чемпионате Франции. Понятно, что соперник превосходил нас в физической подготовке. 20 минут мы играли здорово, создавая голевые моменты. После того, как мы остались в меньшинстве, стало очень трудно. В целом команда прибавила. Матч с «Марселем» стал для нас хорошим тестом», – приводит слова Аллегри Tmw.