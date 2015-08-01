«Милан» готов отдать 28 миллионов евро за Романьоли

«Милан» сделал очередное предложение «Роме» по защитнику Алессио Романьоли. «Россонери» готовы заплатить за 20-летнего игрока молодежной сборной Италии 28 миллионов евро, что всего на 2 миллиона меньше запрашиваемой за него цены.

Синишей Михайловичем в «Сампдории», где он выступал на правах аренды. Сам игрок готов покинуть «Рому» только ради продолжения совместной работы с рулевым красно-черных, в то время как на игрока также претендует «Наполи» с аналогичным предложением в 28 миллионов.



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Напомним, что Романьоли уже работал с главным тренером «Милана»в «Сампдории», где он выступал на правах аренды. Сам игрок готов покинуть «Рому» только ради продолжения совместной работы с рулевым красно-черных, в то время как на игрока также претендует «Наполи» с аналогичным предложением в 28 миллионов.