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    РФПЛ. «Кубань» и «Уфа» продолжают оставаться без побед

    В Краснодаре в рамках открытия третьего тура РФПЛ состоялась встреча двух команд, которые вряд ли будут претендовать в этом сезоне на места в верхней половине турнирной таблице. Проблемы объективного характера есть как в «Кубани», так и в «Уфе». Перед игрой даже трудно было выделить фаворита, так как обе команды не составили четкого впечатления по итогам первых двух матчей. Хотя букмекеры однозначным победителем видели хозяев. Возможно, по именам южане и посолиднее выглядят, но этот фактор не всегда играет первостепенную роль. Первый тайм встречи получался безголевым, пока на 35-й минуте своих не вывел вперед Владислав Игнатьев. Было ощущение, что кубанцы смогут грамотно продолжить игру и сохранить удобоваримое преимущество, но не случилось: почти на старте второй половины африканский новобранец башкирцев Сильвестр Игбун, или просто «Слай», счет сравнял. На том, что называется, и разошлись.

    31 июля. Краснодар. Стадион «Кубань»
    Кубань (Краснодар) – Уфа – 1:1 (1:0) Текстовый онлайн матча
    Голы: 1:0 – Игнатьев, 35; 1:1 – Игбун, 51.
    Кубань: Беленов, Бугаев, Армаш, Мельгарехо, Манолев, Шунич, Тлисов, Кулик, Игнатьев (Хубулов, 87), Ткачев, Павлюченко (Коновалов, 76).
    Уфа: Юрченко, Сухов, Тумасян, Осипов, Никитин, Засеев, Стоцкий (Фомин, 87), Пауревич, Марсиньо (Галиулин, 64), Ханджич (Зинченко, 46), Игбун.
    Предупреждения: Павлюченко, 41; Засеев, 53; Сухов, 82.
    Судья: Алексей Николаев (Москва).

    Источник: Бомбардир.ру

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    31.07.2015 21:53
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    Комментарии (38)
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    sergem1
    1438372179
    http://www.rfpl.org/tournaments/championship/tournament-table/
    Ответить
    Диктор
    1438372213
    Да м м,от Кубани только имя и осталось.Да и Хохлов не готов еще тренировать в РПЛ,
    Ответить
    Danke
    1438372553
    Искренне рад, что "Уфе" удалось отхватить жемчужину в виде Зинченко. Можете меня критиковать, но он напоминает Ройса времен Гладбаха. Что не выход на замену - то результативное действие. Очень желаю удачи парню и команде...
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    Cynic
    1438372576
    Динамо возможно тоже, ибо с Кобелевым каши не сваришь
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    Зенит 2015
    1438374560
    А Великий Карпин тоже только ничейки гоняет.
    Ответить
    nautilus163
    1438374668
    Уху то надо было обыгрывать!
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    LSM980
    1438375227
    непонятные решения Хохлова по заменам.Нужно было Бальде выпускать.Очевидно,что Кубань взяла кота в мешке,по имени Шава.Да и Пав-не впечатляет
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    EVM
    1438376042
    Всего лишь третий тур начался, все самое интересное еще впереди.
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    juventus186
    1438396727
    Ни Аршавина, ни Павлюченко не видно..... Кризис, одним словом....
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    ologreds
    1694997505
    numo437360
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