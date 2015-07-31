РФПЛ. «Кубань» и «Уфа» продолжают оставаться без побед

В Краснодаре в рамках открытия третьего тура РФПЛ состоялась встреча двух команд, которые вряд ли будут претендовать в этом сезоне на места в верхней половине турнирной таблице. Проблемы объективного характера есть как в «Кубани», так и в «Уфе». Перед игрой даже трудно было выделить фаворита, так как обе команды не составили четкого впечатления по итогам первых двух матчей. Хотя букмекеры однозначным победителем видели хозяев. Возможно, по именам южане и посолиднее выглядят, но этот фактор не всегда играет первостепенную роль. Первый тайм встречи получался безголевым, пока на 35-й минуте своих не вывел вперед Владислав Игнатьев. Было ощущение, что кубанцы смогут грамотно продолжить игру и сохранить удобоваримое преимущество, но не случилось: почти на старте второй половины африканский новобранец башкирцев Сильвестр Игбун, или просто «Слай», счет сравнял. На том, что называется, и разошлись.





31 июля. Краснодар. Стадион «Кубань»

Кубань (Краснодар) – Уфа – 1:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Игнатьев, 35; 1:1 – Игбун, 51.

Кубань: Беленов, Бугаев, Армаш, Мельгарехо, Манолев, Шунич, Тлисов, Кулик, Игнатьев (Хубулов, 87), Ткачев, Павлюченко (Коновалов, 76).

Уфа: Юрченко, Сухов, Тумасян, Осипов, Никитин, Засеев, Стоцкий (Фомин, 87), Пауревич, Марсиньо (Галиулин, 64), Ханджич (Зинченко, 46), Игбун.

Предупреждения: Павлюченко, 41; Засеев, 53; Сухов, 82.

Судья: Алексей Николаев (Москва).