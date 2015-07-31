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    Видеотрансляция матча «Кубань» – «Уфа» – на «Бомбардире»

    «Кубань» и «Уфа» еще не побеждали в текущем первенстве. В матче в Краснодаре у обеих команд будет возможность набрать полновесные три очка и выбраться из подвалов турнирной таблицы.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Кубань» – «Уфа». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 20:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    31.07.2015 19:02
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    Комментарии (5)
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    REDAT
    1438359848
    Кубань!Удачи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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    k1llerS_Pro
    1438361427
    Кубань должна брать эти 3 очка!
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    Ro-m
    1438362177
    всем привет! кто покупал трансляции? стоит ли пробовать сделать это?
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    ologreds
    1694997509
    numo437307
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