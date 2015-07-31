Дортмундская «Боруссия» выиграла у «Вольфсбергера», «Саутгемптон» одолел «Витесс» и другие результаты ЛЕ

Дортмундская «Боруссия» взяла верх над австрийским «Вольфсбергером» в первом матче третьего отборочного раунда футбольной Лиги Европы.



Встреча в Клагенфурте закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Победу «Боруссии» принес Йонас Хоффман, забивший гол на 14-й минуте.



Остальные результаты третьего отборочного раунда:



«Саутгемптон» (Англия) – «Витесс» (Нидерланды) – 3:0;



«Хайдук» (Хорватия) – «Стрeмсгодсет» (Норвегия) – 2:0;



«Сампдория» (Италия) – «Войводина» (Сербия) – 0:4;



«Белененсеш» (Португалия) – «Гeтеборг» (Швеция) – 2:1;



«Шарлеруа» (Бельгия) – «Заря» (Украина) – 0:2;



«Стандард» (Бельгия) – «Железничар» (Босния и Герцеговина) – 2:1;



«Бордо» (Франция) – АЕК (Ларнака, Кипр) – 3:0.



Ответные матчи пройдут 6 августа.



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