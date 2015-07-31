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    • Дортмундская «Боруссия» выиграла у «Вольфсбергера», «Саутгемптон» одолел «Витесс» и другие результаты ЛЕ

    Дортмундская «Боруссия» выиграла у «Вольфсбергера», «Саутгемптон» одолел «Витесс» и другие результаты ЛЕ

    Дортмундская «Боруссия» взяла верх над австрийским «Вольфсбергером» в первом матче третьего отборочного раунда футбольной Лиги Европы.

    Встреча в Клагенфурте закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Победу «Боруссии» принес Йонас Хоффман, забивший гол на 14-й минуте.

    Остальные результаты третьего отборочного раунда:

    «Саутгемптон» (Англия) – «Витесс» (Нидерланды) – 3:0;

    «Хайдук» (Хорватия) – «Стрeмсгодсет» (Норвегия) – 2:0;

    «Сампдория» (Италия) – «Войводина» (Сербия) – 0:4;

    «Белененсеш» (Португалия) – «Гeтеборг» (Швеция) – 2:1;

    «Шарлеруа» (Бельгия) – «Заря» (Украина) – 0:2;

    «Стандард» (Бельгия) – «Железничар» (Босния и Герцеговина) – 2:1;

    «Бордо» (Франция) – АЕК (Ларнака, Кипр) – 3:0.

    Ответные матчи пройдут 6 августа.

    «Бомбардир» дарит подарки.

    Источник: Р-Спорт

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    31.07.2015 00:12
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    Комментарии (18)
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    CSKA75875
    1438315533
    Войводина удивила!!!
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    Dirty Harry
    1438321355
    Сампдория ты устала иди домой, кошмар 4 банки дома пропустить не самого не сильного противника
    Ответить
    Летчик66
    1438322688
    КУМАН ВПЕРЕД!
    Ответить
    ХАЙЗЕНБЕРГ46
    1438323250
    Сампдория удивила...
    Ответить
    boi1231
    1438327701
    С заслуженной победой !Мхитарян подтвердил свой высокий класс,сыграл отлично и с его классной подачи Хоффман покатил мяч в пустые ворота !
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    Akatsuki72
    1438327924
    Заря молодцы!!! При скромных возможностях показывают достойную игру и в чемпионате, и в ЛЕ, как и в прошлом году! Клуб действительно хорошо развивается, грамотный менеджмент, игроки добротные и за скромные деньги, либо арендованные, жаль что не дома. Но тут ничего не поделаешь!
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    Костя-ФК Барселона
    1438336380
    Сампдория 0:4? Е*аааать
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    DXTK
    1438338452
    Саутгемптон порадовал, скажу так Куман договорился обо всем. на 3-0 целых. жаль вет хэм пока не то не се, но думаю пройдут, обязаны, но Астра в том сезоне уже играла в ЛЕ, а для Молотобойцев только первая игра. Бордо тоже 3-0 Классическая формулировка разгрома. Правда Сампдория не знаю как команда играла и кто стоял воротах но 4-0 это разгром для итальянцев. Но соперник Войводина тренер буквально на после матчевой конференции плясал. Боруссия Д тоже сумела зацепиться за результат но минимальный. Заря тоже можно поздравить уверенно и не принуждено два мяча вкатили на фоне нулевого у соперника. Пожелаем всем увернно сыграть в ответных матчах.
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    aseke25
    1438339368
    Кайрат 2-1 Абердин
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    ologreds
    1694997509
    numo437283
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