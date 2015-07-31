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    • «Вест Хэм» сыграл вничью с «Астрой», «Атлетик» одолел «Интер» (Баку), «Сент-Этьен» разгромил «Тыргу-Муреш»

    «Вест Хэм» сыграл вничью с «Астрой», «Атлетик» одолел «Интер» (Баку), «Сент-Этьен» разгромил «Тыргу-Муреш»

    "Вест Хэм» в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы сыграл вничью с «Астрой» – 2:2. Оба мяча в ворота лондонцев были забиты уже после того, как подопечные Славена Билича остались в меньшинстве.

    В другом поединке «Атлетик» дома обыграл бакинский «Интер» – 2:0.

    Французский «Сент-Этьен» со счетом 3:0 разгромил румынский клуб «Тыргу-Муреш», бывшим наставником которого являлся Дан Петреску.

    Турецкий «Трабзонспор» с минимальным счетом проиграл в Скопье местной команде «Работнички» – 1:0.

    Датский «Брондбю» и кипрская «Омония» сыграли в нулевую ничью, а норвежский «Русенборг» в гостях победил венгерский «Дебрецен» со счетом 3:2.

    «Вест Хэм Юнайтед» (Англия) – «Астра» (Румыния) – 2:2

    Голы: 1:0 – Валенсия, 23; 2:0 – Сарате, 51; 2:1 – Болдрин, 71; 2:2 – Огбонна, 82 – в свои ворота.

    «Атлетик» (Испания) – «Интер» (Азербайджан) – 2:0

    Голы: 1:0 – Эрасо, 12;. 2:0 – Эрасо, 49.

    «Тыргу-Муреш» (Тыргу-Муреш, Румыния) – «Сент-Этьен» (Сент-Этьен, Франция) – 0:3

    Голы: 0:1 – Диоманде, 24; 0:2 – Амума, 75; 0:3 – Амума, 83.

    «Работнички» (Скопье, Македония) – «Трабзонспор» (Трабзон, Турция) – 1:0

    Голы: 1:0 – Илийоски, 23.

    «Брондбю» (Брондбю, Дания) – «Омония» (Никосия, Кипр) – 0:0

    Дебрецен (Дебрецен, Венгрия) – Русенборг (Тронхейм, Норвегия) – 2:3

    Голы: 1:0 – Балог, 33; 1:1 – Миккельсен, 52; 1:2 – Хелланн, 58; 1:3 – Миккельсен, 87; 2:3 – Боди, 90.

    «Бомбардир» дарит подарки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.07.2015 00:05
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    Комментарии (7)
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    серИт
    1438290404
    вест хэм не отскочит в этот раз думаю, и так с бирбикарой еле отскочил по пенке
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    DavideSanton
    1438290795
    Жесть, сампа войводине 0:4 влетела. В 'дженоа', наверное, праздник ведь сампдория их место в ЛЕ заняла)
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    Valar Morghulis
    1438297879
    что то Билич не очень тянет в Англии. Бирбиркара едва не прошла Вест Хэм, а тут 2-2 дома с Астрой. Соперники, мягко говоря, ни о чем, а выиграть никак нормально не могут. Ну и сербы красавцы, разбили Сампу)
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    Барин93
    1438321652
    Работнички))) туда бы Дзюбе перейти))
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    DXTK
    1438337612
    Вест Хэм Играет в ничью 2-2 это еще не результат Но в ответной игре надо постараться, а Соттон 3-0 выиграл у Витесса, а Сампдорию просто унизили 0-Войводина. Атлетик и Сэнт Этьен без сюрпризов выиграли. Боруссия Д минимально побеждает 1-0 на выезде и тд.....
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    mahir766
    1438364823
    интеру было трудно.
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    ologreds
    1694997509
    numo437282
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