«Вест Хэм» сыграл вничью с «Астрой», «Атлетик» одолел «Интер» (Баку), «Сент-Этьен» разгромил «Тыргу-Муреш»

"Вест Хэм» в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы сыграл вничью с «Астрой» – 2:2. Оба мяча в ворота лондонцев были забиты уже после того, как подопечные Славена Билича остались в меньшинстве.



В другом поединке «Атлетик» дома обыграл бакинский «Интер» – 2:0.



Французский «Сент-Этьен» со счетом 3:0 разгромил румынский клуб «Тыргу-Муреш», бывшим наставником которого являлся Дан Петреску.



Турецкий «Трабзонспор» с минимальным счетом проиграл в Скопье местной команде «Работнички» – 1:0.



Датский «Брондбю» и кипрская «Омония» сыграли в нулевую ничью, а норвежский «Русенборг» в гостях победил венгерский «Дебрецен» со счетом 3:2.



«Вест Хэм Юнайтед» (Англия) – «Астра» (Румыния) – 2:2



Голы: 1:0 – Валенсия, 23; 2:0 – Сарате, 51; 2:1 – Болдрин, 71; 2:2 – Огбонна, 82 – в свои ворота.



«Атлетик» (Испания) – «Интер» (Азербайджан) – 2:0



Голы: 1:0 – Эрасо, 12;. 2:0 – Эрасо, 49.



«Тыргу-Муреш» (Тыргу-Муреш, Румыния) – «Сент-Этьен» (Сент-Этьен, Франция) – 0:3



Голы: 0:1 – Диоманде, 24; 0:2 – Амума, 75; 0:3 – Амума, 83.



«Работнички» (Скопье, Македония) – «Трабзонспор» (Трабзон, Турция) – 1:0



Голы: 1:0 – Илийоски, 23.



«Брондбю» (Брондбю, Дания) – «Омония» (Никосия, Кипр) – 0:0



Дебрецен (Дебрецен, Венгрия) – Русенборг (Тронхейм, Норвегия) – 2:3



Голы: 1:0 – Балог, 33; 1:1 – Миккельсен, 52; 1:2 – Хелланн, 58; 1:3 – Миккельсен, 87; 2:3 – Боди, 90.



«Бомбардир» дарит подарки.



