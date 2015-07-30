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    Сигурдссон: «Не знаю, кто такой Виттек и где он играл»

    Защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон прокомментировал победу со счетом 2:0 над словацким «Слованом» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. Сегодня победу краснодарцам принесли голы Андреаса Гранквиста и Павла Мамаева, реализовавшего пенальти.

    «Конечно, было бы лучше, если бы победили с более крупным счетом – мы создали много невероятных шансов. Но счет 2:0 тоже является неплохим результатом. Однако считаю, что мы могли добиться и большего в этом матче», – приводит слова исландского защитника «Спорт-Экспресс».

    «В чем прибавила команда по сравнению с игрой против «Спартака»? Я не смотрел бы на это так. Мы все ещe та же самая команда. Просто провели плохую игру против «Спартака», но хорошо сыграли сегодня. Но надо понимать, что «Слован» и «Спартак» – разные по уровню команды. Отсюда и такой результат», – отметил футболист.

    Защитника спросили, оказался ли нападающий «Слована» Роберт Виттек, поигравший в Европе, более легким противником, чем форвард «Спартака» Зе Луиш.

    «Не хочу показаться невежливым, но не знаю, кто такой Виттек и где он играл», – признался Сигурдссон.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.07.2015 23:51
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Hardwell
    1438298059
    Да это ж Витёк Кучерявый,вместе на стадионе играем на выходных))
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    Arhive
    1438309587
    Рагнар Лодброк)
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    Грозный598
    1438311935
    С победой
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    смещной
    1438320500
    А кстати годный форвард был
    Ответить
    112910415
    1438325941
    за всеми не уследишь
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    Robbaggio
    1438329713
    А при чем тут вежливость? Невеждой он себя показал!
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    Sutura
    1438333060
    зато мы его хорошо помним)
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    sir_Alex
    1438338872
    Виттек наверняка не знает, кто такой Сигурдссон
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    aseke25
    1438339493
    Узнаешь скоро
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    ologreds
    1694997509
    numo437281
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