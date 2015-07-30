Гранквист: «Краснодар» сделал хорошую заявку на выход в следующий этап ЛЕ»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист прокомментировал домашнюю победу со счетом 2:0 над словацким «Слованом» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.



«Это была хорошая игра. Мы сыграли как команда: оборонялись и атаковали вместе. Создали много моментов, но, к сожалению, не все реализовали. Считаю, надо было заканчивать игру с более крупным счeтом. Тем не менее мы сделали хорошую заявку на выход в следующий этап Лиги Европы. Очень доволен этой победой.



Мы знали, что они приедут играть от обороны и попытаются сыграть с таким счетом, чтобы играть комфортно дома. Мы отправимся в Братиславу, чтобы выиграть второй матч и пройти дальше», – заявил шведский футболист, ставший автором первого гола.



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