Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Гранквист: «Краснодар» сделал хорошую заявку на выход в следующий этап ЛЕ»

    Гранквист: «Краснодар» сделал хорошую заявку на выход в следующий этап ЛЕ»

    Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист прокомментировал домашнюю победу со счетом 2:0 над словацким «Слованом» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.

    «Это была хорошая игра. Мы сыграли как команда: оборонялись и атаковали вместе. Создали много моментов, но, к сожалению, не все реализовали. Считаю, надо было заканчивать игру с более крупным счeтом. Тем не менее мы сделали хорошую заявку на выход в следующий этап Лиги Европы. Очень доволен этой победой.

    Мы знали, что они приедут играть от обороны и попытаются сыграть с таким счетом, чтобы играть комфортно дома. Мы отправимся в Братиславу, чтобы выиграть второй матч и пройти дальше», – заявил шведский футболист, ставший автором первого гола.

    «Бомбардир» дарит подарки.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.07.2015 22:22
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    серИт
    1438285460
    ааа, да-да-даа
    Ответить
    Valar Morghulis
    1438285510
    с победой, Краснодар
    Ответить
    aseke25
    1438288488
    рано еще бухать
    Ответить
    sir_Alex
    1438288491
    Вне всяких сомнений
    Ответить
    колобок82
    1438315605
    На счет реализации моментов, так это у Краснодара уже привычное дело. Но молодцы все равно.
    Ответить
    112910415
    1438328485
    одобряем
    Ответить
    ologreds
    1694997511
    numo437274
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+