Голы Вильи и Кака принесли победу «звездам» МЛС над «Тоттенхэмом»

В американском Денвере закончился товарищеский матч между сборной «звезд» МЛС и английским «Тоттенхэмом». Со счетом 2:1 победу одержали «звезды» МЛС.



Все мячи в матче были забиты в первом тайме, счет с пенальти на 20-й минете открыл Кака, через три минуты Давид Вилья после прострела Клинта Дэмпси удвоил преимущество «звезд», последний гол в матче на 37-й минуте на счету Гарри Кейна, поразившего ворота отличным ударом из-за пределов штрафной.