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    • Голы Вильи и Кака принесли победу «звездам» МЛС над «Тоттенхэмом»

    Голы Вильи и Кака принесли победу «звездам» МЛС над «Тоттенхэмом»

    В американском Денвере закончился товарищеский матч между сборной «звезд» МЛС и английским «Тоттенхэмом». Со счетом 2:1 победу одержали «звезды» МЛС.


    Все мячи в матче были забиты в первом тайме, счет с пенальти на 20-й минете открыл Кака, через три минуты Давид Вилья после прострела Клинта Дэмпси удвоил преимущество «звезд», последний гол в матче на 37-й минуте на счету Гарри Кейна, поразившего ворота отличным ударом из-за пределов штрафной.
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    Источник: Бомбардир.ру

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    30.07.2015 06:36
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    Комментарии (6)
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    Костя-ФК Барселона
    1438227589
    Вилья хорош!
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    колобок82
    1438228328
    Вилья в поряде как всегда
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    P4ELINE
    1438231590
    Просто куры дно. И все время Кейн их тащить не сможет
    Ответить
    baltica
    1438256405
    \"На 20-й минете..\"
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    nahan
    1438440173
    Не стареют ветераны...
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    ologreds
    1694997516
    numo437187
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