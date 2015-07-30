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    • ЛЧ. «Селтик» вырывает победу у «Карабаха», «Рапид» спасается в матче с «Аяксом»

    ЛЧ. «Селтик» вырывает победу у «Карабаха», «Рапид» спасается в матче с «Аяксом»

    Завершилась программа первых матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Последними закончились встречи в Глазго и Вене.

    В Вене голландский «Аякс» благодаря голам Дави Классена на 25-й и 43-й минутах матча к перерыву выигрывал у «Рапида» , но не сумел удержать преимущества и закончил матч вничью 2:2. У австрийцев голы на счету Флориана Кайнца (48 мин) и Роберта Берича (76мин).

    Азербайджанский «Карабах» был близок к ничейному исходу матча против шотландского «Селтика, но все же пропустил на 82-й минуте от Дедрика Бояты, забившего единственный во встрече гол.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    30.07.2015 00:28
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    Комментарии (11)
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    roman1810
    1438205736
    Карабах,пройдет Селтик!
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    patryy
    1438208632
    Вперед Карабах!
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    Alcaron
    1438209538
    Карабах обязан раздавить сельтик
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    Молотобоец1895
    1438213654
    Селтик вперед!!
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    nahan
    1438226797
    Австрийцы спаслись...
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    колобок82
    1438228371
    аякс свое возьмет
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    mahir766
    1438366002
    карабах отделает селтик как отделал в пршлом году твенте.в азербайджане селтику не здобровать. 2-0 как минимум в пользу карабаха.
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    EZ
    1438621038
    Удачи Карабаху!)
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    ologreds
    1694997517
    numo437176
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