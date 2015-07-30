ЛЧ. «Селтик» вырывает победу у «Карабаха», «Рапид» спасается в матче с «Аяксом»

Завершилась программа первых матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Последними закончились встречи в Глазго и Вене.



В Вене голландский «Аякс» благодаря голам Дави Классена на 25-й и 43-й минутах матча к перерыву выигрывал у «Рапида» , но не сумел удержать преимущества и закончил матч вничью 2:2. У австрийцев голы на счету Флориана Кайнца (48 мин) и Роберта Берича (76мин).



Азербайджанский «Карабах» был близок к ничейному исходу матча против шотландского «Селтика, но все же пропустил на 82-й минуте от Дедрика Бояты, забившего единственный во встрече гол.



