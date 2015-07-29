Федор Щербаченко: «Ткачук может дорасти до уровня сборной»

Бывший главный тренер «Мордовии» Федор Щербаченко считает, что полузащитник «Зенита-2» Денис Ткачук может дорасти до сборной России. Напомним, в недавнем матче ФНЛ против «Томи» Ткачук отметился хет-триком, благодаря чему его команда победила со счетом 3:2.



«Конечно, Ткачук выглядит в ФНЛ здорово. Согласен с Владиславом Радимовым, который считает, что футболист перерос ФНЛ и «Зенит-2». Если продолжит в том же духе, может и до сборной дойти. Ведь на носу домашний чемпионат мира.



А зачем тогда идти в большой клуб, если не верить в свои силы? Перед глазами стоит пример Шатова. Олег совершил довольно быстрый скачок из более скромного клуба в «Зенит». Так что все реально. Просто, считаю Виллаш-Боаш необъективен к Ткачуку», -приводит слова Щербаченко «Спорт-Экспересс»