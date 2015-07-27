Хет-трик Ткачука обеспечил «Зениту»-2 победу над «Томью»

«Зенит»-2 продолжает свою беспроигрышную серию в ФНЛ. В четвертом туре первенства команда из Санкт– Петербурга в гостях обыграла «Томь» со счетом 3:2.

К 52-й минуте встречи гости вели со счетом 3:0, причем все три мяча в составе «Зенита»-2 забил Денис Ткачук. Томичам благодаря усилиям Сергея Кузнецова и Кирилла Погребняка удалось сократить разрыв в счете до минимума, но на большее у хозяев не хватило времени.

Добавим, что на 86-й минуте с поля был удален хавбек «Томи» Евгений Башкиров.