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    Хет-трик Ткачука обеспечил «Зениту»-2 победу над «Томью»

    «Зенит»-2 продолжает свою беспроигрышную серию в ФНЛ. В четвертом туре первенства команда из Санкт– Петербурга в гостях обыграла «Томь» со счетом 3:2.

    К 52-й минуте встречи гости вели со счетом 3:0, причем все три мяча в составе «Зенита»-2 забил Денис Ткачук. Томичам благодаря усилиям Сергея Кузнецова и Кирилла Погребняка удалось сократить разрыв в счете до минимума, но на большее у хозяев не хватило времени.
    Добавим, что на 86-й минуте с поля был удален хавбек «Томи» Евгений Башкиров.

    «Зенит»-2» вышел на пятое место в турнирной таблице ФНЛ. Подопечные Владислава Радимова в четырех стартовых турах не потерпели ни одного поражения.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    27.07.2015 18:53
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    Комментарии (11)
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    h666d-
    1438012818
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    wingback
    1438012952
    Скоро Радимов со вторым Зенитом выйдет в РФПЛ и будет драть рыжебородого бездаря дважды в чемпионате и разок в кубке...
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    Levadia
    1438014348
    Хорошую игру показал Денис,на загляденье. Жаль,что после его замены,Зенит отдал инициативу томичам.
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    SanekGol
    1438016829
    В основу его!!!!
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    Rado7
    1438019154
    Ткачук лол! Мог бы в основе в РФПЛ играть, а не меситься опять в ФНЛ
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    серИт
    1438023333
    да что это такое опять купили
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    Bazuka-Limon
    1438239147
    Зенит-2 если выйдет в РПФЛ переименуют в Газпром-1.
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    ologreds
    1694997532
    numo436947
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