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    Хохлов: «Аршавин и Павлюченко не полностью готовы»

    Главный тренер краснодарской «Кубани» Дмитрий Хохлов рассказал о том, в какой форме находятся футболисты команды Роман Павлюченко и Андрей Аршавин.
    «Рома тренируется в полную силу, остается дополнительно заниматься, однако еще не готов на сто процентов. Аршавин тоже пока не в форме. Но мне нравится, с каким настроем они пришли в «Кубань», как выкладываются на тренировках. Главное, у них огромное желание играть. Так что не сомневаюсь – скоро все наладится», – сказал Хохлов «Спорт-Экспрессу».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.07.2015 09:34
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    Комментарии (10)
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    Sanloko
    1437979234
    хлебнете ещё вы с ними....
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    112910415
    1437979599
    а что ещё он может сказать?!
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    Андрей Казак
    1437979739
    Да уже лет 5 как....))
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    DXTK
    1437984053
    Оптимист Хохлов, наверное таким и должен быть тренер. Продолжая верит в стариков. Как говориться возрастной футболист игры не испортит да и помочь уже тоже ни чем не сможет. Остается лишь верить в них. Мало того что они не готовы, так они и не полностью хотят играть. Надо было их в Казахстан или куда-нибудь еще направить. А они остались в РФПЛ не играть, а бабки получать за паспорт.
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    firewing
    1437991596
    Он только ещё это понял...
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    злой зануда
    1438017022
    Даже в Кубани поиграть не дают
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    nahan
    1438053230
    Погонять их нужно...
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    ologreds
    1694997534
    numo436909
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