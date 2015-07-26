УПЛ. «Александрия» и «Днепр» одержали первые победы

Состоялись очередные матчи 2-го тура чемпионата Украины.
26 июля. Александрия. Стадион «Ника»
Александрия – Металлург (Запорожье) – 1:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Пономарь, 4.
26 июля. Днепропетровск. Стадион «Днепр-Арена»
Днепр (Днепропетровск) – Черноморец (Одесса) – 4:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Калитвинцев, 24; 0:2 – Хочолава. 51; 1:2 – Ротань, 63; 2:2 – Безус, 71; 3:2 – Калинич, 78; 4:2 – Калинич, 90+4.
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