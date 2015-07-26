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    УПЛ. «Александрия» и «Днепр» одержали первые победы

    Состоялись очередные матчи 2-го тура чемпионата Украины.
    26 июля. Александрия. Стадион «Ника»
    Александрия – Металлург (Запорожье) – 1:0 (1:0)
    Голы: 1:0 – Пономарь, 4.
    26 июля. Днепропетровск. Стадион «Днепр-Арена»
    Днепр (Днепропетровск) – Черноморец (Одесса) – 4:2 (0:1)
    Голы: 0:1 – Калитвинцев, 24; 0:2 – Хочолава. 51; 1:2 – Ротань, 63; 2:2 – Безус, 71; 3:2 – Калинич, 78; 4:2 – Калинич, 90+4.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    26.07.2015 21:29
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    Комментарии (4)
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    kella
    1437935519
    Днепр с победой!
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    Аvi-8
    1437943507
    Днепр - Черноморец, просто сумашедший по интриге и накалу, матч. Александрия - Металлург, обидно за запорожцев, не понятное с командой творится, но Александрия молодцы, после 3-х лет без высшей лиги, на желании и самоотдаче получили результат.
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    Adler angriff
    1438016257
    Как днепровское бей-беги дошло до финала ЛЕ - уму непостижимо.
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    ologreds
    1694997537
    numo436860
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