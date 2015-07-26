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    Видеотрансляция матча «Рубин» – «Амкар» на «Бомбардире»

    «Рубин» и «Амкар» проиграли первые встречи чемпионата с одинаковым счетом 0:1. В матче в Казани у обеих команд будет возможность реабилитироваться перед своими болельщиками.

    У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Рубин» – «Амкар». Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 17:00, не пропустите!
    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.07.2015 07:49
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    Комментарии (4)
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    rubinovyi2
    1437889853
    Удачи Рубин!
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    hansa1
    1437895915
    начинал Биляш оптимистично, но прошлая игра словно откинула на год назад, во времена туркменбаши))
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    walk
    1437900838
    дорого просите за он-лайн,однако
    Ответить
    ologreds
    1694997541
    numo436798
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