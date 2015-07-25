«Ростов» в концовке встречи вырывает победу у «Уфы»

В первом субботнем матче второго тура РФПЛ в Саранске встретились «Уфа» и «Ростов». Первый тайм прошел в равной борьбе и завершился без забитых мячей. Вторую половину встречи лучше начали ростовчане, добившись успеха, когда стрелка секундомера еще не завершила свой первый круг, после передачи Канга отличился Су Ю. После пропущенного мяча уфимцы значительно усилили игру и создав несколько моментов около ворот соперника были вознаграждены за старания. На 78-й минуте Александр Зинченко ударом со штрафного сравнял счет, не обошлось при этом и без ошибки Джанаева. И все же ростовчане вырвали победу, на 87-й минуте после подачи углового и неразберихи в штрафной «Уфы» Баштуш ударом с нескольких метров принес победу своей команде.





«Уфа» (Уфа) – «Ростов» (Ростов) – 1:2 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Су Ю, 46; 1:1 – Зинченко, 78; 1:2 – Баштуш, 87



«Уфа»: Юрченко, Сухов, Никитин (Диего Карлос, 75), Тумасян, Верховцов (Осипов, 66), Засеев, Фомин (Зинченко, 50), Стоцкий, Пауревич, Игбун, Ханджич.