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    «Ростов» в концовке встречи вырывает победу у «Уфы»

    В первом субботнем матче второго тура РФПЛ в Саранске встретились «Уфа» и «Ростов». Первый тайм прошел в равной борьбе и завершился без забитых мячей. Вторую половину встречи лучше начали ростовчане, добившись успеха, когда стрелка секундомера еще не завершила свой первый круг, после передачи Канга отличился Су Ю. После пропущенного мяча уфимцы значительно усилили игру и создав несколько моментов около ворот соперника были вознаграждены за старания. На 78-й минуте Александр Зинченко ударом со штрафного сравнял счет, не обошлось при этом и без ошибки Джанаева. И все же ростовчане вырвали победу, на 87-й минуте после подачи углового и неразберихи в штрафной «Уфы» Баштуш ударом с нескольких метров принес победу своей команде.

    «Уфа» (Уфа) – «Ростов» (Ростов) – 1:2 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Су Ю, 46; 1:1 – Зинченко, 78; 1:2 – Баштуш, 87

     «Уфа»: Юрченко, Сухов, Никитин (Диего Карлос, 75), Тумасян, Верховцов (Осипов, 66), Засеев, Фомин (Зинченко, 50), Стоцкий, Пауревич, Игбун, Ханджич.

    «Ростов»: Джанаев, Навас, Баштуш, Новосельцев, Маргасов, Мусса Думбия (Терентьев, 71), Канга, Гацкан, Су Ю (Могилевец, 80), Полоз, Бухаров (Азмун, 72)

    Предупреждения: Ханджич (51), Мусса Думбия (63)

    Судья: Сергей Куликов (Саранск)

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2015 18:10
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    Комментарии (19)
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    161регион
    1437845720
    ураааа
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    ren888888
    1437852914
    Башкиры ну вы и нубы)
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    urbix
    1437857068
    У Ростова рука в атаке была. Рефери не остановил матч. Заряжен.
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    Верг
    1437858348
    Ростов молодцы, не то что рубин
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    xPOPKORNx
    1437861077
    с первой победой в новом сезоне!!!
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    vgarakh
    1437889614
    Победа ожидалась и она пришла.
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    aMur
    1437897584
    Поздравляю ростовчан с заслуженной победой! Удачи в следующих матчах.
    Ответить
    vovinho11
    1437915314
    Мы еще покажем всем Кузькину мать
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    Павлюченко 13
    1437927551
    Я счет угадал:)
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    ologreds
    1694997545
    numo436737
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