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    • Видеотрансляция матча «Терек» – «Кубань» – на «Бомбардире»

    Видеотрансляция матча «Терек» – «Кубань» – на «Бомбардире»

    Грозненский «Терек» в рамках 2-го тура российской Премьер-Лиги на своем поле примет краснодарскую «Кубань». Начало в 21:00.

    У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Терек» –     «Кубань». Комментатор – Ковалев Андрей. Присоединяйтесь!

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2015 16:41
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    goga1332
    1437817788
    за Россию, за Кубань !! горным днарям в пердив проваливать !
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    anji official
    1437846182
    желаю удачи Тереку
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    Vladimir32
    1437846438
    Красивая поляна в Грозном, приятно смотреть!
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    MagistrMagii
    1437847038
    пусть счет будет 4:4
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    Жанавар
    1437847979
    Тереку победы!
    Ответить
    Шуnя771
    1437848373
    Вопрос один - Скока \"Терек\" отгрузит ЖЗ)
    Ответить
    Sagid_05
    1437854161
    Вперед терек
    Ответить
    revertor
    1437854388
    бомбардир сборище шарлатанов
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    valt134
    1437864098
    МЛЯТЬ... Неужели нельзя сделать всё ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ и ДЛЯ ЛЮДЕЙ??? Что за НА КУЙ бомбардир??? Я ЕГО .......РОДСТВЕННИК...
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    ologreds
    1694997547
    numo436704
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