«Шальке» ведет переговоры с «Ювентусом» по поводу Дракслера

Спортивный директор «Шальке» Хорст Хельдт подтвердил, что «Ювентус» выразил желание приобрести полузащитника немецкой команды Юлиана Дракслера.





«Ювентус» направил нам письменный запрос с просьбой разрешить ему вести переговоры с агентом Дракслера. Мы позволили это сделать, хотя на данный момент не получили конкретного предложения», – цитирует Хельдта Вild.



По данным итальянских СМИ, «Ювентус» хочет арендовать 21-летнего футболиста с правом выкупа, тогда как «Шальке» настаивает на полноценном трансфере и оценивает игрока в 35 млн евро.