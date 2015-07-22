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    • «Шальке» ведет переговоры с «Ювентусом» по поводу Дракслера

    «Шальке» ведет переговоры с «Ювентусом» по поводу Дракслера

    Спортивный директор «Шальке» Хорст Хельдт подтвердил, что «Ювентус» выразил желание приобрести полузащитника немецкой команды Юлиана Дракслера.

    «Ювентус» направил нам письменный запрос с просьбой разрешить ему вести переговоры с агентом Дракслера. Мы позволили это сделать, хотя на данный момент не получили конкретного предложения», – цитирует Хельдта Вild.
    По данным итальянских СМИ, «Ювентус» хочет арендовать 21-летнего футболиста с правом выкупа, тогда как «Шальке» настаивает на полноценном трансфере и оценивает игрока в 35 млн евро.

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    Источник: Bild

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    22.07.2015 00:15
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    Комментарии (3)
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    nahan
    1437553627
    Дороговато просят...
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    ZeuSS
    1437571067
    Дракслер не очень хорошо провел этот сезон
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    ologreds
    1694997572
    numo436317
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