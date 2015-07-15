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    Фарфану предлагают 10,7 млн евро в год в ОАЭ

    Полузащитник немецкого «Шальке» Джефферсон Фарфан заинтересовал клуб из ОАЭ «Аль-Джазиру», который планирует летом приобрести голландского футболиста. Азиатская команда готова предложить игроку заработную плату в размере 10,7 миллиона евро в год. Срок потенциального контракта – три года.

    Предполагается, что, продав Фарфана, у «рудокопов» появятся деньги на покупку полузащитника «Интера» Джердана Шакири.

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    Источник: Bild

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    15.07.2015 06:42
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    Комментарии (14)
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    АртурZaСМ
    1436934760
    На.х.е.ра арабам это надо кому-то там Фарфану 11 лямов платить понимаю если бы был футболер с именем...
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    kanuni
    1436935481
    Фарфан голландец??А я думал перуанец.
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    Bolela Barca
    1436938752
    последний сезон не оч, да и на кубке почти ничего не показал, за что ему давать 10 лямов? совсем из ума вышли
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    Ronin Sibir
    1436939328
    Подозреваю, что источником информации для автора данной новости служил фонарь (потолок, балда, нужное подчеркнуть).
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    sir_Alex
    1436939347
    Однако!
    Ответить
    ИГРОЧИШКА
    1436943710
    ВЛАДИК, БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!)ГЫЫЫЫЫЫЫ
    Ответить
    Барабуля
    1436948430
    Он уже в возрасте, можно ехать.
    Ответить
    ZeuSS
    1436949776
    Чем Шакири лучше Фарфана?
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    Deuced
    1436983314
    нихрена себе - грех не согласиться
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    ologreds
    1694997611
    numo435714
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