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    Российские судьи получили назначение на игры Лиги Европы

    Ростовский судья Сергей Иванов получил назначение на игру второго квалификационного раунда Лиги Европы между казахстанским «Кайратом» и армянским «Алашкертом». Помогать на линиях ему будут Вячеслав Семенов (Гатчина) и Валерий Данченко (Уфа). Резервным арбитром будет санкт-петербуржец Кирилл Левников.

    Встречу же словацкого «Спартака» и североирландского «Линфилда» доверено судить нижегородцу Михаилу Вилкову. Ассистенты – Дмитрий Мосякин (Москва) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный – Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

    Оба поединка пройдут 16 июля.

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    Источник: «Советский спорт»

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    13.07.2015 15:41
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    Комментарии (45)
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    radyA
    1436796370
    ну всё, теперь можно доверить и КФЛЛ(Казанская Футбольная Любительская Лига)
    Ответить
    за
    1436796790
    Готовят к домашнему ЧМ 2018.
    Ответить
    112910415
    1436803423
    не всё так плохо
    Ответить
    Timur1991
    1436804404
    Кому они там нужны манголы
    Ответить
    qisi77
    1436805930
    Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать \" / \" ) (Пробные матчи)
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    ДСА
    1436808687
    Подсуживаем Спартаку.
    Ответить
    kkomov
    1436824196
    это же круть!)
    Ответить
    alessios1990
    1436840841
    А где Сергей Карасев? Один из самых авторитетных арбитров в России, который уже успел отличится и в Европе) Вспоминается матч ЛЧ Шальке 04- Спортинг Лиссабон.
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    Viktor41
    1437672966
    Ничем наши не хуже.
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    ologreds
    1694997621
    numo435569
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