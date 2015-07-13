«Бавария» заняла последнее место в Telekom Cup

Перед стартом нового сезона в Германии прошел традиционный турнир Telekom Cup, в котором принимали участие четыре команды. Матчи состояли из одного тайма продолжительностью 45 минут.



В первом полуфинале «Гамбург» и менхенгладбахская «Боруссия» голов не забили, а в серии пенальти со счетом 5:4 победил «Гамбург». Во втором полуфинале встречались «Бавария» и «Аугсбург». Мюнхенцы уверенно начали игру, и уже на 7-й минуте Тиаго Алькантара вывел «Баварию» вперед, замкнув прострел вышедшего в старте Дугласа Косты. Но удержать преимущество команда Пепа Гвардиолы не сумела, точные удары Эссвайна и Хон Чжин Хо принесли победу «Аугсбургу».