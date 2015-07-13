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    «Бавария» заняла последнее место в Telekom Cup

    Перед стартом нового сезона в Германии прошел традиционный турнир Telekom Cup, в котором принимали участие четыре команды. Матчи состояли из одного тайма продолжительностью 45 минут.
    В первом полуфинале «Гамбург» и менхенгладбахская «Боруссия» голов не забили, а в серии пенальти со счетом 5:4 победил «Гамбург». Во втором полуфинале встречались «Бавария» и «Аугсбург». Мюнхенцы уверенно начали игру, и уже на 7-й минуте Тиаго Алькантара вывел «Баварию» вперед, замкнув прострел вышедшего в старте Дугласа Косты. Но удержать преимущество команда Пепа Гвардиолы не сумела, точные удары Эссвайна и Хон Чжин Хо принесли победу «Аугсбургу».

    В матче за третье место «Бавария» и «Боруссия» голов не забили, а пенальти лучше пробили футболисты из Менхенгладбаха. Победителем турнира стал «Гамбург» обыгравший в финале «Аугсбург» со счетом 2:1.

    Чемпионат Германии стартует 14 августа, в первом матче «Бавария» на своем поле сыграет с «Гамбургом».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2015 06:13
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    Комментарии (88)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Сливки общества
    1436780033
    Кому этот турнир нужен? Бавария его всегда сливала. Выиграли первый раз при Гвардиоле. =) В 2012 перед треблом только 3 место заняли. Ерунда это всё! Гамбургу деньги нужнее.
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    Сливки общества
    1436780224
    Коста хорошо матч провел. Ульрайх прилично отстоял в воротах, хотя первый гол на его совести. Штарке ни одного мяча на пенальти не взял. Даже направление не угадал. Хотелось бы посмотреть на серии Свена. Но распределили места в воротах по-братски: первый матч - Ульрайх, второй - Том.)
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    Die Roten
    1436784175
    провалим весь сезон и хосепу отправят в мс!
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    Сливки общества
    1436784422
    При стандартах как всегда ложаем. Надо что-то с этим уже делать.
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    Teenager
    1436786670
    Надеюсь на игру Баварии это поражение никак не повлияет. И в первом туре думаю Бавария размажет Гамбург.
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    iM_DaRkSiDe
    1436792339
    Э вы чо щенки совсем попутали чтоли малалетки, на кого тявкаете малалетки
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    Олли Кан
    1436792380
    бездарная игра при бездарном руководстве и при ограниченном тренере
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    старина
    1436812026
    Ничо себе тут все перегрызлись изза товарищеского турнира
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    nahan
    1436813848
    Бавария плавится...
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    ologreds
    1694997623
    numo435527
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