В Харькове задержан генеральный директор «Металлиста»

Милиция задержала генерального директора харьковского «Металлиста» Виктора Згоника, отказав ему в праве встречи с адвокатом. В обращении на официальном сайте харьковчане заявляют о попытке политического давления и рейдерского захвата.
Руководство ФК «Металлист» обратилось в Министерство внутренних дел Украины с требованием немедленно прекратить незаконное вмешательство в финансово-хозяйственную и спортивную деятельность клуба со стороны местных правоохранителей.
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