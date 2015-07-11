Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    В Харькове задержан генеральный директор «Металлиста»

    Милиция задержала генерального директора харьковского «Металлиста» Виктора Згоника, отказав ему в праве встречи с адвокатом. В обращении на официальном сайте харьковчане заявляют о попытке политического давления и рейдерского захвата.

    Руководство ФК «Металлист» обратилось в Министерство внутренних дел Украины с требованием немедленно прекратить незаконное вмешательство в финансово-хозяйственную и спортивную деятельность клуба со стороны местных правоохранителей.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: ФК «Металлист»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2015 17:37
    Рекомендуем
    Комментарии (160)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Donbass_Za_Dynamo
    1436640473
    140 комментариев из них и десятка два адекватных едва ли наберется. Бомбасоккер держит марку...
    Ответить
    kkomov
    1436643544
    сами себя пожирают - одни бандиты других
    Ответить
    peduSKA
    1436648018
    украина гори в аду!
    Ответить
    Оргазмирующий Прапор
    1436650706
    бум бум бум
    Ответить
    BloodyНeart
    1436654689
    Как же вам наверно обидно осознавать,что я реально русский и живу в России. Любыми способами выгораживаете меня из России,но не получится.
    Ответить
    10 seconds to stars
    1436679092
    Все правильно менты делают. Вор должен сидеть в тюрьме. Как и курица которая развалила этот клуб.
    Ответить
    mat73
    1436683897
    В армию его!
    Ответить
    kkomov
    1436689009
    а в мукачево уже тоже АТО.
    Ответить
    aderrod
    1437240716
    Европа)
    Ответить
    ologreds
    1694997630
    numo435403
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+