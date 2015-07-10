Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    ПСВ готов продать Вейналдума в «Ньюкасл» за 14,5 млн фунтов

    ПСВ принял предложение «Ньюкасла» по трансферу полузащитника Джорджиньо Вейналдума.

    Официальный твиттер команды сообщает, что игрок покинул расположение клуба на сборах во Франции и ведет переговоры с «Ньюкаслом» о личном контракте. Кроме того, известно, что Вейналдум в ближайшее время пройдет медосбледование в новом клубе.

    Сумма трансфера, по сообщению источника, составила 14,5 миллионов фунтов.

    Напомним, что ранее Вейналдума пытался приобрести «Зенит».

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: ФК ПСВ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.07.2015 12:11
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Субъективное мнение
    1436520895
    Хотелось увидеть его и Вильену у Кумана, но видимо что то не срослось...
    Ответить
    урфинДжо
    1436522241
    давай давай.. ньюкасл хоть когонить купите для усиления состава, а то точно в этом сезоне в ЧШ провалитесь
    Ответить
    DXTK
    1436543656
    Без условно хороший трансфер но нужно подумать еще над усилением Атаки. По крупицам собирают команду. Макларену выподает второй шанс из команды которая показывает удручающий футбол создать что-то на подобие Мидлсбро. По этому пожелаем Сорокам его купить. Главное по глупости Баллотели не подписать, а то на днях изжелали его увидить в клубе.
    Ответить
    nahan
    1436546467
    Сороки не прогадают...
    Ответить
    serginho8
    1436576510
    Классный универсал и уровень игры у него приличный, куда нб в тоттенхем можно было бы но не в ньюкасл...
    Ответить
    ologreds
    1694997638
    numo435285
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+