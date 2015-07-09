Астори переходит в «Наполи» из «Кальяри»

Защитник «Кальяри» Давиде Астори близок к переходу в «Наполи». Клубы согласовали условия трансфера 28-летнего футболиста, по которым «Наполи» заплатит 5,5 млн евро. Футболист подпишет четырехлетний контракт с новым клубом, где его зарплата составит 900 тыс евро плюс бонусы.





Прошлый сезон Астори на правах аренды провел в «Роме», однако римляне отказались выкупать права на футболиста. В свое время московский «Спартак» практически договорился с Астори о переходе, но в последний момент игрок решил остаться в Италии.