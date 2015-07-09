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    Астори переходит в «Наполи» из «Кальяри»

    Защитник «Кальяри» Давиде Астори близок к переходу в «Наполи». Клубы согласовали условия трансфера 28-летнего футболиста, по которым «Наполи» заплатит 5,5 млн евро. Футболист подпишет четырехлетний контракт с новым клубом, где его зарплата составит 900 тыс евро плюс бонусы.

    Прошлый сезон Астори на правах аренды провел в «Роме», однако римляне отказались выкупать права на футболиста. В свое время московский «Спартак» практически договорился с Астори о переходе, но в последний момент игрок решил остаться в Италии.

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    Источник: Sportbox.ru

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    09.07.2015 15:27
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    Комментарии (12)
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    Bearded man
    1436446085
    За Астори 5.5, а чудо заморское с островов-7 лямов.))) Спартак и этим все сказано.)
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    polc80
    1436447444
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    dimagas1
    1436448670
    Что что а у Наполи защита полный абзац.
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    SonicStar
    1436449005
    Де лаурентис точно хочет отправить напиши в серию Б с такими трансфрами )
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    VABANK
    1436450211
    Пересидел он в Кальяри, очень пересидел. И виной тому упертость и самодypcтво их президента. В свое время он вымолил у Милана продать вторую часть прав на него, обещая, что затем не будет возражать обратному переходу, но заартачился, заломив нереальную сумму. Теперь вот продает почти за бесценок практически загубленного игрока, который призывался в сборную и считался ее будущим.
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    uwasee
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