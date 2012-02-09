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    Йоан Сабо

    Тренер
    Имя Йоан
    Фамилия Сабо
    Гражданство Румыния
    Дата рождения 12 февраля 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Тимишоара 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.02.2012 ЦСКА 2 : 0 Тимишоара
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