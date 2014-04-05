Андрей Скоробогатько
Тренер
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Скоробогатько
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|22 марта 1968
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Скоробогатько
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|22 марта 1968
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Минск
|9
|2
|6
|1
|Дата
|Матч
|05.04.2014
|БАТЭ
|1 : 0
|Минск
|27.04.2014
|Минск
|0 : 1
|Нафтан
|04.05.2014
|Днепр
|1 : 1
|Минск
|11.05.2014
|Неман
|0 : 1
|Минск
|15.05.2014
|Шахтер
|3 : 1
|Минск
|26.05.2014
|Минск
|0 : 2
|Торпедо-БелАЗ
|31.05.2014
|Минск
|1 : 2
|Гомель
|06.06.2014
|Белшина
|0 : 3
|Минск
|16.06.2014
|Минск
|1 : 4
|БАТЭ