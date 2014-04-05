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    Андрей Скоробогатько

    Тренер
    Имя Андрей
    Отчество Викторович
    Фамилия Скоробогатько
    Гражданство Белоруссия
    Дата рождения 22 марта 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Минск 9 2 6 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.04.2014 БАТЭ 1 : 0 Минск
    27.04.2014 Минск 0 : 1 Нафтан
    04.05.2014 Днепр 1 : 1 Минск
    11.05.2014 Неман 0 : 1 Минск
    15.05.2014 Шахтер 3 : 1 Минск
    26.05.2014 Минск 0 : 2 Торпедо-БелАЗ
    31.05.2014 Минск 1 : 2 Гомель
    06.06.2014 Белшина 0 : 3 Минск
    16.06.2014 Минск 1 : 4 БАТЭ
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