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    Владимир Антипов

    Тренер
    Имя Владимир
    Отчество Анатоьевич
    Фамилия Антипов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 30 ноября -0001
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Якутия 4 0 4 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.04.2015 Томь-2 2 : 0 Якутия
    02.05.2015 Якутия 1 : 4 Иртыш
    05.05.2015 Якутия 1 : 5 Сибирь-2
    12.05.2015 Новокузнецк 1 : 0 Якутия
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