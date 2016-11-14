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Рустем Хузин
Материалы
Рустем Хузин - материалы
Россия
30 января 1972 (54)
Тренер
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Публикации
Соло пьяного мужика, цирк в «Мордовии» и суперрекорд «Химок». Чем запомнится 22-й тур ФНЛ
О крепких объятиях пьяного мужика и Григория Морозова, спровоцированной «Мордовией» революции, «туманном» футболе в Нальчике и невероятном рекорде «Химок» – в обзоре 22 тура ФНЛ от «Бомбардира».
14.11.2016 12:00
1
«Мы собрали с команды мелочь и пошли в «Макдоналдс». Нам даже теплые куртки не выдали». Чем запомнится 21-й тур ФНЛ
О спасении матча «Шинник» – «Волгарь», преображении «Кубани», полевом игроке в воротах «Нефтехимика» и приключениях игроков «Луча» в Москве – в обзоре 21 тура ФНЛ.
11.11.2016 12:00
2
«Хузин, вон!», вратарская трагедия в Калининграде и готовящееся банкротство «Кубани». Чем запомнится 16-й тур ФНЛ
Шок Дениса Вамбольта, протесты болельщиков «Нефтехимика» против своего тренера, глубокий кризис «Волгаря» и нападки Давыдова в сторону «Тосно» – в обзоре 16 тура ФНЛ от «Бомбардира».
10.10.2016 10:00
3
Тактическая победа «СКА» над «Динамо» и странный иммунитет «Мордовии». Чем запомнится 12-й тур ФНЛ
О великолепном дебюте Талалаева, мужиках из Владивостока, тактических подвигах Александра Григоряна и радостном после поражения тренере из «Мордовии» – в обзоре 12-го тура ФНЛ от «Бомбардира».
12.09.2016 10:00
3
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5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
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