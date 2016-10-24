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Факел
Алексей Ребко
Новости
Алексей Ребко - новости
Факел
Россия
23 апреля 1986 (40)
Тренер
Статистика
Новости
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
5
Ребко выступил с важным посылом к игрокам «Факела»
31 октября
Тренер «Факела» Ребко прокомментировал кубковую победу над «Ахматом»
27 октября
1
Видео
Ребко: «Нас не хотят видеть в РПЛ»
24 октября
16
У Ребко вопросы к судейству после поражения «Факела» от «Родины»
24 октября
3
Клуб РПЛ отложил решение по главному тренеру
21 октября
«Факел» отправит Ребко учиться на лицензию Pro – это будет в европейской стране
18 октября
Ребко прокомментировал свое будущее во главе «Факела»
17 октября
1
Ребко прокомментировал первую за два года победу «Факела» в РПЛ
17 октября
Директор «Факела» одним прилагательным описал шансы Ребко остаться главным
17 октября
1
РПЛ. «Факел» Ребко добился второй победы подряд, обыграв на выезде «Крылья Советов» (2:1)
17 октября
23
Шнякин объяснил, почему болеет за «Факел» Ребко
17 октября
1
В «Факеле» прояснили позицию клуба по главному тренеру
15 октября
3
В «Факеле» сказали, есть ли у Ребко шансы стать главным тренером
14 октября
Новый тренер «Факела» прокомментировал сенсационную победу над «Краснодаром»
14 октября
1
«Факел» может сохранить Ребко во главе команды: условия
13 октября
Только один игрок «Спартака» дебютировал в более раннем возрасте, чем Полех
22 марта
1
Генич – о кандидате на пост главного тренера «Факела»: «Выстрел себе в ногу»
2025.04.02 08:34
4
Экс-спартаковец не возглавит «Факел»
2025.03.31 17:33
1
Фото
Тренер «Факела» Пятибратов объявил об отставке – известен кандидат на замену
2025.03.30 16:15
10
Ребко предложил тренера на замену Станковичу в «Спартаке»
2024.10.22 12:50
6
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