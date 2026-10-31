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Команды
Факел
Алексей Ребко
Статистика
Алексей Ребко - статистика
Факел
Россия
23 апреля 1986 (40)
Тренер
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Россия. МФЛ, 26 тур
Родина (мол)
5 : 1
16.10.2026
Факел (мол)
Россия. Кубок, 4 тур
Краснодар
0 : 2
13.10.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Факел
0 : 5
10.10.2026
Локомотив
Россия. МФЛ, 25 тур
Факел (мол)
2 : 1
09.10.2026
Чертаново (мол)
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. МФЛ 2026
Россия. Премьер-лига 2026/2027
Россия. МФЛ 2025
Россия. МФЛ 2024
Команда
И
В
П
Н
Факел
2
1
0
1
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 4 тур
Краснодар
0 : 2
13.10.2026
Факел
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