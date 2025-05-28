Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Севада Арзуманян - статистика

Армения
24 мая 1969 (57)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Ван
30
15
8
7
Армения. Премьер-лига, 33 тур
Урарту
0 : 2
28.05.2025
Ван
Армения. Премьер-лига, 32 тур
Ван
3 : 2
23.05.2025
Пюник
Армения. Премьер-лига, 20 тур
Гандзасар
1 : 2
12.05.2025
Ван
Армения. Премьер-лига, 30 тур
Арарат
2 : 1
08.05.2025
Ван
Армения. Премьер-лига, 29 тур
Ван
2 : 2
04.05.2025
Ноа
Армения. Премьер-лига, 28 тур
БКМА Ереван
1 : 1
26.04.2025
Ван
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Ван
2 : 3
20.04.2025
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 26 тур
Ширак
0 : 1
12.04.2025
Ван
Армения. Премьер-лига, 25 тур
Ван
2 : 0
06.04.2025
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 24 тур
Алашкерт
2 : 2
29.03.2025
Ван
Армения. Премьер-лига, 23 тур
Ван
2 : 0
16.03.2025
Вест Армения
Армения. Премьер-лига, 22 тур
Арарат-Армения
1 : 1
10.03.2025
Ван
Армения. Премьер-лига, 21 тур
Ван
1 : 1
01.03.2025
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 19 тур
Ван
1 : 0
02.12.2024
Ширак
Армения. Премьер-лига, 18 тур
Вест Армения
0 : 2
26.11.2024
Ван
Армения. Премьер-лига, 17 тур
Ван
2 : 3
22.11.2024
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 16 тур
Ван
3 : 1
11.11.2024
Урарту
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Ван
4 : 0
05.11.2024
Арарат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Пюник
1 : 0
28.10.2024
Ван
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Ноа
5 : 0
20.10.2024
Ван
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Урарту
3 : 1
16.10.2024
Ван
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ван
1 : 3
06.10.2024
Пюник
Армения. Премьер-лига, 8 тур
Арарат
0 : 3
23.09.2024
Ван
Армения. Премьер-лига, 7 тур
Ван
1 : 1
19.09.2024
Ноа
Армения. Премьер-лига, 6 тур
БКМА Ереван
0 : 1
13.09.2024
Ван
Армения. Премьер-лига, 5 тур
Ван
6 : 0
31.08.2024
Вест Армения
Армения. Премьер-лига, 4 тур
Ширак
0 : 2
26.08.2024
Ван
Армения. Премьер-лига, 3 тур
Ван
6 : 1
16.08.2024
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 2 тур
Алашкерт
1 : 1
09.08.2024
Ван
Армения. Премьер-лига, 1 тур
Ван
0 : 2
04.08.2024
Арарат-Армения
Главные новости
Бубнов назвал игрока «Динамо», которого должен забрать «Зенит»
13:15
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
3
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
5
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
1
ФотоНазван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
8
Фото«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
9
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
4
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
7
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
5
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+