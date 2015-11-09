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Луис Суарес
Материалы
Луис Суарес - материалы
Колумбия
23 декабря 1959 (66)
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Триумф «Боруссии» в рурском дерби и сумасшедшее преображение Лаказетта. Главные события европейского уик-энда
Чутье Венгера спасает «Арсенал» от поражения. Беспроигрышная серия «Реала» прервалась на «Севилье». Римское дерби закончилось уверенным успехом команды Гарсии. «Бомбардир» представляет обзор главных событий футбольных выходных.
09.11.2015 20:00
4
«Рома» - «Лацио», «Арсенал» - «Тоттенхэм», «Локомотив» - «Зенит» и другие суперматчи воскресенья
Жаркое противостояние «Ромы» и «Лацио» ждет зрителей в Риме. Рурское дерби порадует зрелищем любителей Бундеслиги. «Бомбардир» анонсирует главные матчи уик-энда, давая собственный прогноз и позволяя своим читателям высказать мнение об исходе встреч.
08.11.2015 11:00
1
Месси – лучший футболист Европы. «Зенит» и ЦСКА узнали соперников по ЛЧ. Дайджест событий дня
«Рубин» и «Краснодар» пробились в групповой этап Лиги Европы. УЕФА открыл дисциплинарное дело против ЦСКА. Погребняк вернулся в Россию. «Бомбардир» собирает все главные новости дня в одном материале.
27.08.2015 23:30
9
Александр Неценко: «Без физической готовности магия «Барселоны» рассыпается»
Комментатор «России 2» и ведущий радио «Маяк» Александр Неценко на своем видеоканале Netsenko TV проанализировал предсезонные матчи «Барселоны» и обнаружил ряд проблем в игре каталонской команды.
21.08.2015 19:46
5
Главные новости
Фото
«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
4
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
2
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
5
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
4
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
2
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
6
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
2
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
3
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
7
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