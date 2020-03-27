Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Отборочные матчи к ЧМ 2022 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чемпионат мира 2022 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2006