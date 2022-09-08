Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Андреас Георгсон

    Тренер
    Имя Андреас
    Фамилия Георгсон
    Команда Мальме
    Гражданство Швеция
    Дата рождения 2 сентября 1985
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Мальме 6 0 6 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.09.2022 Мальме 0 : 2 Брага
    15.09.2022 Юнион СЖ 3 : 2 Мальме
    06.10.2022 Мальме 0 : 1 Унион
    13.10.2022 Унион 1 : 0 Мальме
    27.10.2022 Мальме 0 : 2 Юнион СЖ
    03.11.2022 Брага 2 : 1 Мальме
    • Читайте нас: 
    11