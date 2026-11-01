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Дания. Суперлига
Команды
Нордшелланд
Флемминг Педерсен
Статистика
Флемминг Педерсен - статистика
Нордшелланд
Дания
30 июня 1963 (63)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 2 тур
Нордшелланд
2 : 2
22.10.2026
ЦСКА София
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 1 тур
Хартс
1 : 1
15.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
0 : 0
09.10.2026
Оденсе
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Дания. Суперлига 2025/2026
Дания. Суперлига 2024/2025
Дания. Суперлига 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Дания. Суперлига 2022/2023
Команда
И
В
П
Н
Нордшелланд
13
5
3
5
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
0 : 0
09.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
4 : 1
20.09.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
2 : 0
13.09.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 7 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
07.09.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 3 тур
Копенгаген
2 : 0
03.09.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
3 : 1
30.08.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 5 тур
Сендерийск
0 : 3
23.08.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 4 тур
Нордшелланд
1 : 0
16.08.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 2 тур
Нордшелланд
1 : 0
02.08.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 1 тур
Хорсенс
1 : 1
26.07.2026
Нордшелланд
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