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    Альберто Гонсалес

    Тренер
    Имя Альберто
    Фамилия Гонсалес
    Гражданство Испания
    Дата рождения 7 июня 1979
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Линарес 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.01.2022 Линарес 1 : 2 Барселона
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