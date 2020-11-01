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Команды
Оренбург
Ильдар Ахметзянов
Статистика
Ильдар Ахметзянов - статистика
Оренбург
Россия
25 ноября 1983 (42)
Тренер
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Россия. Кубок, 4 тур
Рубин
1 : 4
15.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Оренбург
4 : 0
10.10.2026
Динамо Мх
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
Россия. PARI Первая лига 2025/2026
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Россия. Премьер-лига 2025/2026
Россия. Первая лига 2024/2025
Команда
И
В
П
Н
Оренбург
5
3
1
1
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Кубок, 4 тур
Рубин
1 : 4
15.10.2026
Оренбург
Россия. Кубок, 3 тур
Оренбург
1 : 1
02.09.2026
Рубин
Россия. Кубок, 2 тур
Родина
1 : 4
18.08.2026
Оренбург
Россия. Кубок, 1 тур
Спартак
5 : 1
05.08.2026
Оренбург
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