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Команды
Оренбург
Ильдар Ахметзянов
Новости
Ильдар Ахметзянов - новости
Оренбург
Россия
25 ноября 1983 (42)
Тренер
Статистика
Новости
Ловчев оценил работу тренера, который должен заменить Семака в «Зените»
3 ноября
9
РПЛ назвала пять претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в октябре
3 ноября
7
Тренер «Оренбурга» прокомментировал потасовку с ЦСКА
1 ноября
4
Видео
Главный тренер «Оренбурга» – о ЦСКА: «Они сегодня унесли ноги»
1 ноября
8
Ахметзянов – о судействе в матче с ЦСКА: «Сначала вызывало смех, потом – раздражение»
1 ноября
3
Ахметзянова развивают в «Оренбурге» под «Зенит», «Рубин» рассмотрит Талалаева и Личку
30 октября
9
Раскрыт 2-й кандидат на пост главного тренера «Рубина»
25 октября
1
Бывший игрок «Рубина» готов сделать из клуба легендарную команду
25 октября
1
Назван фаворит на замену Семаку в «Зените»
24 октября
23
Ахметзянов прокомментировал гостевую победу «Оренбурга» над «Ахматом» Черчесова
24 октября
2
Названы самые модные тренеры РПЛ
21 октября
Стало известно, почему «Рубин» оставил Артигу
20 октября
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов – об уходе в другой клуб: «Если бы на меня вышел «Челси», я бы задумался»
19 октября
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов прояснил ситуацию с уходом в «Рубин»
19 октября
6
Стало известно, почему «Рубин» отложил смену тренера
19 октября
«Рубин» изменил решение по главному тренеру
19 октября
3
Назван тренер РПЛ, который умеет качественно вставить
19 октября
Бывший тренер ЦСКА близок к назначению в «Оренбург»
18 октября
4
«Рубин» уволит Артигу и пригласит на его место тренера за 100 миллионов
18 октября
11
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов в Казани ответил на вопрос о работе в «Рубине»
16 октября
1
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов прокомментировал разгромную победу над «Рубином»
15 октября
1
Тренер «Оренбурга» объяснил разгромную победу над махачкалинским «Динамо»
10 октября
Широков выявил четырех сильнейших тренеров России
3 октября
4
Стало известно, кто возглавит «Рубин» в случае увольнения Артиги
24 сентября
4
«Оренбург» определился с позицией по уходу Ахметзянова в другой клуб
18 сентября
2
Тренер «Оренбурга» прокомментировал ничью с «Краснодаром»
17 сентября
4
Ахметзянов может сменить «Оренбург» на другой клуб РПЛ
16 сентября
3
Видео
«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
14 сентября
7
Тренер «Оренбурга» описал поражение от «Динамо» одним прилагательным
13 сентября
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
2 сентября
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Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
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