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    Мартин Шерб

    Тренер
    Имя Мартин
    Фамилия Шерб
    Команда Альтах
    Гражданство Австрия
    Дата рождения 23 июня 1969
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    12.02.2023 Альтах 0 : 1 ЛАСК Австрия. Бундеслига, 17 тур
    19.02.2023 Рапид 3 : 0 Альтах Австрия. Бундеслига, 18 тур
    26.02.2023 Альтах 0 : 0 Тироль Австрия. Бундеслига, 19 тур
    05.03.2023 Аустрия К 3 : 0 Альтах Австрия. Бундеслига, 20 тур
    12.03.2023 Альтах 1 : 2 Рид Австрия. Бундеслига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Альтах 22 4 13 5
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.07.2022 Хартберг 2 : 1 Альтах
    30.07.2022 Альтах 2 : 2 Вольфсберг
    07.08.2022 Альтах 3 : 2 Аустрия
    13.08.2022 Штурм 4 : 0 Альтах
    20.08.2022 Альтах 1 : 2 Аустрия Л
    27.08.2022 ЛАСК 4 : 1 Альтах
    04.09.2022 Альтах 0 : 1 Рапид
    10.09.2022 Тироль 0 : 0 Альтах
    17.09.2022 Альтах 1 : 4 Аустрия К
    02.10.2022 Рид 2 : 3 Альтах
    08.10.2022 Альтах 2 : 3 Зальцбург
    16.10.2022 Альтах 1 : 0 Хартберг
    23.10.2022 Вольфсберг 2 : 3 Альтах
    30.10.2022 Аустрия 2 : 1 Альтах
    06.11.2022 Альтах 1 : 1 Штурм
    12.11.2022 Аустрия Л 3 : 0 Альтах
    12.02.2023 Альтах 0 : 1 ЛАСК
    19.02.2023 Рапид 3 : 0 Альтах
    26.02.2023 Альтах 0 : 0 Тироль
    05.03.2023 Аустрия К 3 : 0 Альтах
    12.03.2023 Альтах 1 : 2 Рид
    19.03.2023 Зальцбург 0 : 0 Альтах
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