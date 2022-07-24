Мартин Шерб
Тренер
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Шерб
|Команда
|Альтах
|Гражданство
|Австрия
|Дата рождения
|23 июня 1969
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Шерб
|Команда
|Альтах
|Гражданство
|Австрия
|Дата рождения
|23 июня 1969
|Дата
|Матч
|Турнир
|12.02.2023
|Альтах
|0 : 1
|ЛАСК
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|19.02.2023
|Рапид
|3 : 0
|Альтах
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|26.02.2023
|Альтах
|0 : 0
|Тироль
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|05.03.2023
|Аустрия К
|3 : 0
|Альтах
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|12.03.2023
|Альтах
|1 : 2
|Рид
|Австрия. Бундеслига, 21 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Альтах
|22
|4
|13
|5
|Дата
|Матч
|24.07.2022
|Хартберг
|2 : 1
|Альтах
|30.07.2022
|Альтах
|2 : 2
|Вольфсберг
|07.08.2022
|Альтах
|3 : 2
|Аустрия
|13.08.2022
|Штурм
|4 : 0
|Альтах
|20.08.2022
|Альтах
|1 : 2
|Аустрия Л
|27.08.2022
|ЛАСК
|4 : 1
|Альтах
|04.09.2022
|Альтах
|0 : 1
|Рапид
|10.09.2022
|Тироль
|0 : 0
|Альтах
|17.09.2022
|Альтах
|1 : 4
|Аустрия К
|02.10.2022
|Рид
|2 : 3
|Альтах
|08.10.2022
|Альтах
|2 : 3
|Зальцбург
|16.10.2022
|Альтах
|1 : 0
|Хартберг
|23.10.2022
|Вольфсберг
|2 : 3
|Альтах
|30.10.2022
|Аустрия
|2 : 1
|Альтах
|06.11.2022
|Альтах
|1 : 1
|Штурм
|12.11.2022
|Аустрия Л
|3 : 0
|Альтах
|12.02.2023
|Альтах
|0 : 1
|ЛАСК
|19.02.2023
|Рапид
|3 : 0
|Альтах
|26.02.2023
|Альтах
|0 : 0
|Тироль
|05.03.2023
|Аустрия К
|3 : 0
|Альтах
|12.03.2023
|Альтах
|1 : 2
|Рид
|19.03.2023
|Зальцбург
|0 : 0
|Альтах