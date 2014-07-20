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    Михаэль Баур

    Тренер
    Имя Михаэль
    Фамилия Баур
    Гражданство Австрия
    Дата рождения 16 апреля 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Грёдиг 34 9 18 7
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.07.2014 Аустрия 1 : 1 Грёдиг
    27.07.2014 Грёдиг 2 : 1 Штурм
    03.08.2014 Грёдиг 0 : 2 Вольфсберг
    10.08.2014 Зальцбург 8 : 0 Грёдиг
    16.08.2014 Грёдиг 3 : 0 Винер-Нойштадт
    23.08.2014 Рид 2 : 2 Грёдиг
    31.08.2014 Рапид 2 : 0 Грёдиг
    17.09.2014 Грёдиг 3 : 3 Альтах
    20.09.2014 Адмира 0 : 0 Грёдиг
    27.09.2014 Грёдиг 0 : 0 Аустрия
    04.10.2014 Штурм 1 : 0 Грёдиг
    26.10.2014 Грёдиг 2 : 2 Зальцбург
    05.11.2014 Винер-Нойштадт 2 : 4 Грёдиг
    08.11.2014 Грёдиг 0 : 1 Рид
    22.11.2014 Грёдиг 3 : 1 Рапид
    06.12.2014 Грёдиг 5 : 0 Адмира
    13.12.2014 Аустрия 1 : 0 Грёдиг
    11.03.2015 Грёдиг 0 : 2 Штурм
    18.03.2015 Грёдиг 2 : 0 Вольфсберг
    01.03.2015 Зальцбург 3 : 1 Грёдиг
    04.03.2015 Грёдиг 1 : 3 Винер-Нойштадт
    07.03.2015 Рид 2 : 1 Грёдиг
    14.03.2015 Рапид 4 : 0 Грёдиг
    21.03.2015 Грёдиг 0 : 1 Альтах
    04.04.2015 Адмира 2 : 3 Грёдиг
    11.04.2015 Грёдиг 1 : 1 Аустрия
    18.04.2015 Штурм 2 : 1 Грёдиг
    25.04.2015 Вольфсберг 2 : 1 Грёдиг
    02.05.2015 Грёдиг 0 : 3 Зальцбург
    09.05.2015 Винер-Нойштадт 2 : 4 Грёдиг
    16.05.2015 Грёдиг 3 : 2 Рид
    27.05.2015 Грёдиг 0 : 2 Рапид
    24.05.2015 Альтах 2 : 0 Грёдиг
    31.05.2015 Грёдиг 0 : 1 Адмира
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