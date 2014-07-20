Михаэль Баур
Тренер
|Имя
|Михаэль
|Фамилия
|Баур
|Гражданство
|Австрия
|Дата рождения
|16 апреля 1969
|Имя
|Михаэль
|Фамилия
|Баур
|Гражданство
|Австрия
|Дата рождения
|16 апреля 1969
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Грёдиг
|34
|9
|18
|7
|Дата
|Матч
|20.07.2014
|Аустрия
|1 : 1
|Грёдиг
|27.07.2014
|Грёдиг
|2 : 1
|Штурм
|03.08.2014
|Грёдиг
|0 : 2
|Вольфсберг
|10.08.2014
|Зальцбург
|8 : 0
|Грёдиг
|16.08.2014
|Грёдиг
|3 : 0
|Винер-Нойштадт
|23.08.2014
|Рид
|2 : 2
|Грёдиг
|31.08.2014
|Рапид
|2 : 0
|Грёдиг
|17.09.2014
|Грёдиг
|3 : 3
|Альтах
|20.09.2014
|Адмира
|0 : 0
|Грёдиг
|27.09.2014
|Грёдиг
|0 : 0
|Аустрия
|04.10.2014
|Штурм
|1 : 0
|Грёдиг
|26.10.2014
|Грёдиг
|2 : 2
|Зальцбург
|05.11.2014
|Винер-Нойштадт
|2 : 4
|Грёдиг
|08.11.2014
|Грёдиг
|0 : 1
|Рид
|22.11.2014
|Грёдиг
|3 : 1
|Рапид
|06.12.2014
|Грёдиг
|5 : 0
|Адмира
|13.12.2014
|Аустрия
|1 : 0
|Грёдиг
|11.03.2015
|Грёдиг
|0 : 2
|Штурм
|18.03.2015
|Грёдиг
|2 : 0
|Вольфсберг
|01.03.2015
|Зальцбург
|3 : 1
|Грёдиг
|04.03.2015
|Грёдиг
|1 : 3
|Винер-Нойштадт
|07.03.2015
|Рид
|2 : 1
|Грёдиг
|14.03.2015
|Рапид
|4 : 0
|Грёдиг
|21.03.2015
|Грёдиг
|0 : 1
|Альтах
|04.04.2015
|Адмира
|2 : 3
|Грёдиг
|11.04.2015
|Грёдиг
|1 : 1
|Аустрия
|18.04.2015
|Штурм
|2 : 1
|Грёдиг
|25.04.2015
|Вольфсберг
|2 : 1
|Грёдиг
|02.05.2015
|Грёдиг
|0 : 3
|Зальцбург
|09.05.2015
|Винер-Нойштадт
|2 : 4
|Грёдиг
|16.05.2015
|Грёдиг
|3 : 2
|Рид
|27.05.2015
|Грёдиг
|0 : 2
|Рапид
|24.05.2015
|Альтах
|2 : 0
|Грёдиг
|31.05.2015
|Грёдиг
|0 : 1
|Адмира