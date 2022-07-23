Валерий Горохов
Тренер
|Имя
|Валерий
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Горохов
|Команда
|Алания-2
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|23 февраля 1950
|Имя
|Валерий
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Горохов
|Команда
|Алания-2
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|23 февраля 1950
|Дата
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|Биолог-Новокубанск
|1 : 0
|Алания-2
|Россия. Вторая лига. Группа 1, 19 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Алания-2
|26
|2
|12
|12
|Дата
|Матч
|23.07.2022
|Алания-2
|2 : 2
|СКА
|30.07.2022
|Чайка
|1 : 0
|Алания-2
|08.08.2022
|Алания-2
|0 : 1
|Ессентуки
|14.08.2022
|Форте
|5 : 0
|Алания-2
|20.08.2022
|Алания-2
|0 : 4
|Спартак-Нальчик
|27.08.2022
|Ротор
|0 : 1
|Алания-2
|03.09.2022
|Алания-2
|1 : 1
|Биолог-Новокубанск
|10.09.2022
|Кубань Холдинг
|2 : 0
|Алания-2
|18.09.2022
|Алания-2
|2 : 4
|Машук-КМВ
|25.09.2022
|Алания-2
|1 : 3
|Дружба
|01.10.2022
|Легион
|1 : 1
|Алания-2
|08.10.2022
|Алания-2
|0 : 1
|Черноморец
|15.10.2022
|Динамо
|2 : 2
|Алания-2
|22.10.2022
|Алания-2
|0 : 3
|Чайка
|28.10.2022
|Ессентуки
|0 : 3
|Алания-2
|04.11.2022
|Алания-2
|1 : 6
|Форте
|09.11.2022
|Спартак-Нальчик
|0 : 0
|Алания-2
|13.11.2022
|Алания-2
|1 : 3
|Ротор
|11.03.2023
|Биолог-Новокубанск
|1 : 0
|Алания-2
|18.03.2023
|Алания-2
|0 : 0
|Кубань Холдинг
|25.03.2023
|Машук-КМВ
|0 : 0
|Алания-2
|01.04.2023
|Дружба
|0 : 0
|Алания-2
|08.04.2023
|Алания-2
|0 : 0
|Легион
|15.04.2023
|Черноморец
|0 : 0
|Алания-2
|22.04.2023
|Алания-2
|0 : 0
|Динамо
|29.04.2023
|СКА
|0 : 0
|Алания-2