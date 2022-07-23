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    Валерий Горохов

    Тренер
    Имя Валерий
    Отчество Викторович
    Фамилия Горохов
    Команда Алания-2
    Гражданство Россия
    Дата рождения 23 февраля 1950
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    11.03.2023 Биолог-Новокубанск 1 : 0 Алания-2 Россия. Вторая лига. Группа 1, 19 тур
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