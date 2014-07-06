Асле Андерсен
Тренер
|Имя
|Асле
|Фамилия
|Андерсен
|Гражданство
|Норвегия
|Дата рождения
|15 февраля 1972
|Имя
|Асле
|Фамилия
|Андерсен
|Гражданство
|Норвегия
|Дата рождения
|15 февраля 1972
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Санднес Ульф
|12
|2
|6
|4
|Дата
|Матч
|06.07.2014
|Стремсгодсет
|1 : 0
|Санднес Ульф
|26.07.2014
|Санднес Ульф
|1 : 3
|Стремсгодсет
|22.08.2014
|Санднес Ульф
|2 : 2
|Викинг
|14.09.2014
|Санднес Ульф
|0 : 2
|Сарпсборг 08
|19.09.2014
|Бранн
|1 : 1
|Санднес Ульф
|26.09.2014
|Санднес Ульф
|2 : 1
|Волеренга
|05.10.2014
|Хаугесунд
|2 : 0
|Санднес Ульф
|19.10.2014
|Санднес Ульф
|1 : 0
|Согндаль
|26.10.2014
|Русенборг
|3 : 1
|Санднес Ульф
|02.11.2014
|Старт
|3 : 3
|Санднес Ульф
|09.11.2014
|Санднес Ульф
|1 : 2
|Олесунн
|31.08.2014
|Стабек
|1 : 1
|Санднес Ульф