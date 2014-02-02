Анри Атаманюк
Тренер
|Имя
|Анри
|Фамилия
|Атаманюк
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|28 октября 1944
|Имя
|Анри
|Фамилия
|Атаманюк
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|28 октября 1944
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Лозанна-Спорт
|15
|4
|10
|1
|Дата
|Матч
|23.02.2014
|Лозанна-Спорт
|3 : 0
|Санкт-Галлен
|02.02.2014
|Лозанна-Спорт
|1 : 3
|Базель
|09.02.2014
|Сьон
|1 : 2
|Лозанна-Спорт
|01.03.2014
|Лозанна-Спорт
|0 : 1
|Арау
|08.03.2014
|Грассхоппер
|2 : 1
|Лозанна-Спорт
|23.03.2014
|Лозанна-Спорт
|1 : 0
|Люцерн
|30.03.2014
|Цюрих
|0 : 3
|Лозанна-Спорт
|06.04.2014
|Лозанна-Спорт
|0 : 1
|Сьон
|12.04.2014
|Лозанна-Спорт
|0 : 2
|Грассхоппер
|17.04.2014
|Санкт-Галлен
|0 : 0
|Лозанна-Спорт
|27.04.2014
|Лозанна-Спорт
|0 : 1
|Янг Бойз
|04.05.2014
|Арау
|3 : 1
|Лозанна-Спорт
|15.05.2014
|Лозанна-Спорт
|0 : 1
|Цюрих
|18.05.2014
|Базель
|4 : 2
|Лозанна-Спорт
|16.02.2014
|Янг Бойз
|5 : 3
|Лозанна-Спорт