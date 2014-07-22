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    Марек Зуб

    Тренер
    Имя Марек
    Фамилия Зуб
    Гражданство Польша
    Дата рождения 24 августа 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Жальгирис 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.07.2014 Жальгирис 0 : 2 Динамо
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