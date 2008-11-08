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    Марк Райт

    Тренер
    Имя Марк
    Фамилия Райт
    Гражданство Англия
    Дата рождения 1 августа 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Честер 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.11.2008 Честер 0 : 3 Миллуолл
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