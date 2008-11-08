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    Джим Смит - статистика

    Тренер
    Имя Джим
    Фамилия Смит
    Гражданство Шотландия
    Дата рождения 17 октября 1940
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Оксфорд 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    29.11.2008 Торки Юнайтед 2 : 0 Оксфорд
    18.11.2008 Дорчестер 1 : 3 Оксфорд
    08.11.2008 Оксфорд 0 : 0 Дорчестер
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